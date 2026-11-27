Un accidente de tránsito registrado este viernes 27 de noviembre, alrededor de las 12:45, en la intersección de avenida 50 y calle 47 de Villa Cañás, dejó como saldo a un hombre herido que debió ser trasladado al hospital de la ciudad.

Según el informe difundido por el Departamento de Prensa y Difusión de los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, una dotación fue convocada para intervenir en el lugar, donde se había producido una colisión entre vehículos por circunstancias que todavía se intentan establecer.

Al arribar, los efectivos encontraron una camioneta tipo pickup. El comunicado señala que el otro vehículo involucrado ya no se encontraba en el sector al momento de la llegada de los bomberos.

Un hombre fue asistido por los servicios de emergencia

Como consecuencia del siniestro, un hombre sufrió politraumatismos de distinta consideración. De acuerdo con la evaluación inicial mencionada por Bomberos, las lesiones no aparentaban ser de gravedad.

La víctima recibió asistencia en el lugar por parte de profesionales médicos de EMCOFIR, junto con integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107).

Luego de las primeras tareas de atención, el hombre fue trasladado en una ambulancia del SIES 107 al hospital local para su correspondiente evaluación médica.

Durante el procedimiento, los bomberos también colaboraron con las tareas de seguridad en el sector donde ocurrió el accidente y brindaron apoyo al personal sanitario.

Investigan cómo se produjo la colisión

Hasta el momento no se conocen oficialmente las circunstancias que provocaron el accidente ni se difundieron precisiones sobre la mecánica del impacto.

El parte de Bomberos hace referencia a una camioneta y a otro vehículo que no estaba presente cuando llegaron los rescatistas. Sin embargo, también menciona que la persona lesionada conducía una motocicleta, por lo que resta aclarar la participación de los rodados involucrados.

Tampoco se informó la identidad ni la edad del hombre trasladado, ni se proporcionaron detalles sobre su evolución posterior al ingreso al centro de salud.

La intervención requirió la participación de distintos servicios de emergencia que actuaron de manera conjunta para asistir al lesionado y garantizar las condiciones de seguridad durante el operativo.

Por el momento, el informe oficial no atribuye responsabilidades a ninguno de los conductores ni establece las causas que originaron el choque.

Se aguarda información complementaria que permita precisar cómo ocurrió el accidente y conocer el estado de salud del hombre hospitalizado.