La responsable del Área de Educación de Santa Isabel, María Lina Caballero, recorrió el viernes 27 de noviembre las escuelas primarias y la escuela secundaria de la localidad para entregar el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y mantener reuniones con los equipos directivos.

Foto: Redes sociales

Durante las visitas, Caballero destacó la importancia de fortalecer el diálogo con las instituciones educativas, enfocándose en el cierre del ciclo lectivo 2026, las necesidades particulares de cada escuela y los proyectos que se desarrollarán el próximo año.

El Gobierno de Santa Isabel continúa ofreciendo diversas herramientas para acompañar la formación de estudiantes de todas las edades. Entre ellas se incluyen carreras a distancia, capacitaciones, becas económicas, traslados y viáticos, además de acceso a Punto Digital, libros, útiles escolares y fotocopias.

Según indicaron desde el área, el objetivo es mantener un contacto permanente con las escuelas para mejorar la calidad educativa y ampliar las oportunidades para la comunidad local.

La entrega del FAE forma parte de las políticas municipales para sostener el funcionamiento de las instituciones y facilitar recursos que contribuyan al desarrollo escolar.

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