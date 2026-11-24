Un operativo conjunto de tránsito realizado durante la madrugada del viernes 20 de noviembre en Santa Isabel finalizó con la retención de seis motocicletas por irregularidades en la documentación, falta de habilitación y ruidos molestos.

Los procedimientos se desarrollaron en distintos sectores de la localidad y contaron con la participación de efectivos de la Comisaría local, el Grupo de Apoyo del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto y personal del Área de Convivencia de la Comuna.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones impulsadas por la administración comunal para ordenar la circulación vehicular y reducir las molestias que generan los escapes libres, especialmente durante los horarios de descanso.

Intensificarán los controles durante el verano

Desde la Comuna de Santa Isabel señalaron que estos operativos tendrán continuidad durante la temporada de primavera y verano, mediante un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y las dependencias locales.

Las autoridades indicaron que, además de los procedimientos en la vía pública, continuarán desarrollando acciones de prevención y concientización destinadas a promover el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar la convivencia ciudadana.

Asimismo, destacaron la colaboración del personal comunal, las dependencias policiales, el Área de Convivencia y Nahuel Pasquinelli durante el desarrollo del operativo.

Por el momento, no se informaron las fechas de los próximos procedimientos ni las condiciones que deberán cumplir los propietarios para recuperar las motocicletas retenidas.