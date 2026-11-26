El Gobierno de Santa Fe entregó un aporte de 300 millones de pesos y equipamiento operativo a la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios para fortalecer sus tareas de capacitación, prevención y respuesta ante emergencias.

El anuncio se realizó durante un encuentro encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro con autoridades de la Federación. Según indicaron, esta medida forma parte del plan de contingencia provincial para enfrentar el fenómeno de El Niño.

Leé también: Nación asignó $59.330 millones al sistema de bomberos voluntarios

Raúl Ponisio, presidente de la Federación, valoró el apoyo recibido y afirmó que los recursos permitirán mejorar la capacidad de respuesta de las brigadas en toda la provincia.

Por su parte, Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, explicó que la entrega se realiza en cumplimiento de la Ley Provincial de Bomberos Voluntarios (Ley 12.969 y su modificación por la Ley 14.296), que prevé aportes económicos para fortalecer a las brigadas.

Escajadillo agregó que la reunión también sirvió para evaluar y ajustar detalles del plan de contingencia que se está ejecutando para mitigar los efectos del fenómeno climático.

En el encuentro, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó sobre la compra de materiales que se destinarán a las brigadas. Carlos Torres, secretario de la APSV, destacó el trabajo conjunto con Protección Civil y otros ministerios para enfrentar tanto el fenómeno de El Niño como el Operativo Verano.

El equipamiento adquirido incluye 17 motosierras, 15 amoladoras, cinco generadores para herramientas eléctricas, tres herramientas Halligan para rescate y despeje, 50 linternas tácticas, 500 varillas de hierro para perímetros de seguridad, cinco motoguadañas y cinco tronzadoras de disco con motor de explosión.

Torres señaló que estos recursos se suman a la labor que realizan los bomberos en toda la provincia, tanto en emergencias climáticas como en siniestros viales, y resaltó la importancia de la coordinación interinstitucional para mejorar la respuesta.

El aporte económico y el equipamiento forman parte de una estrategia provincial para fortalecer la capacidad operativa de los bomberos voluntarios ante posibles contingencias derivadas del fenómeno de El Niño.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas