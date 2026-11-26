La crecida de los ríos en la provincia de Santa Fe, provocada por el fenómeno climático El Niño, está desplazando a las serpientes hacia áreas urbanas. Ante esta situación, el Ministerio de Salud de Santa Fe puso en marcha un operativo especial para atender posibles casos de mordeduras.

Imagen ilustrativa.

Según informaron desde la cartera sanitaria, existe una ventana clave de entre seis y ocho horas para la aplicación del suero antiofídico, fundamental para evitar complicaciones graves. Además, se difundió una lista de recomendaciones sobre qué no hacer en caso de un encuentro o mordedura de serpiente.

Este operativo se suma a las medidas preventivas que se vienen implementando en la provincia, donde la crecida de los ríos genera desplazamientos de fauna hacia zonas pobladas, aumentando el riesgo de contacto con animales venenosos.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de acudir rápidamente a los centros de salud ante cualquier accidente con serpientes y seguir las indicaciones oficiales para evitar riesgos mayores.

En este marco, se recuerda que el acceso oportuno al suero antiofídico es vital para la recuperación y que no se deben realizar prácticas caseras que puedan agravar la situación.

El Ministerio de Salud continúa monitoreando la situación y reforzando la disponibilidad de sueros en hospitales y centros de atención primaria de toda la provincia, con especial atención en las zonas más afectadas por las crecidas.

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