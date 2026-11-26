La crecida del río Paraná anegó el camino habitual que conecta con el puente de La Boca, dejando este último como la única vía de salida para los vehículos que circulan por la zona. La situación se registró el jueves 26 de noviembre en la ciudad de Santa Fe.

Imagen ilustrativa.

Ante la estrechez del camino y el riesgo de choques frontales, la Municipalidad implementó un sistema de semáforos especiales para regular el tránsito en la trocha angosta. Este esquema, que se encuentra en etapa de prueba, busca ordenar el paso de vehículos en ambos sentidos y evitar accidentes.

El puente de La Boca, que hasta ahora funcionaba como una alternativa, se convirtió en el único acceso disponible debido al anegamiento provocado por la crecida del Paraná. Las autoridades locales monitorean la situación y evalúan medidas para garantizar la seguridad vial mientras persista el nivel alto del río.

La crecida del Paraná mantiene en alerta a distintas localidades de la provincia, afectando caminos y accesos habituales. En este marco, la instalación de semáforos en puntos críticos forma parte de las acciones para mitigar los inconvenientes derivados del aumento del caudal.

Por el momento, no se reportaron incidentes relacionados con el tránsito en el puente de La Boca desde la puesta en marcha del nuevo sistema. Las autoridades recomiendan a los conductores respetar las señales y circular con precaución en la zona afectada.

Se espera que la situación del río Paraná se estabilice en los próximos días, aunque las condiciones climáticas y el nivel de agua continuarán siendo monitoreados para anticipar posibles nuevas afectaciones.

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