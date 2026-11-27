El viernes 27 de noviembre, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) llevó a cabo cinco allanamientos en Venado Tuerto y San Eduardo, que culminaron con la detención de tres personas vinculadas a investigaciones por narcomenudeo y robos armados.

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Los procedimientos fueron coordinados por las unidades fiscales de Microtráfico y de Delitos contra la Propiedad y Conexos, con la intervención de los fiscales Luis Lagioia, Iván Gastón Raposo y Mayra Vuletic, y la participación de personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

En el marco de la investigación por presunta comercialización de estupefacientes, se allanaron inmuebles ubicados en las calles Pueyrredón, 2 de Abril y Dimmer de Venado Tuerto, además de un domicilio en San Eduardo. La pesquisa se inició a partir de información proporcionada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación y del análisis forense de teléfonos celulares, que permitió identificar posibles puntos de venta de drogas en la región.

Como resultado, se detuvo a un hombre de 53 años, identificado como W.M.D., por su presunta participación en la venta de estupefacientes entre febrero y agosto de 2026.

En un domicilio de calle Matassi al 460, se secuestraron 1,6 gramos de marihuana y 1,3 gramos de cocaína. Allí fue detenida S.B.O., de 24 años, quien cumplía prisión domiciliaria tras una condena de cuatro años dictada en marzo de 2026. Ahora se la investiga por tenencia de drogas con fines de comercialización y desobediencia a la autoridad.

En el mismo inmueble, fue arrestado L.D.N., señalado como presunto coautor de un robo calificado con uso de arma de fuego y arma blanca ocurrido el 18 de octubre de 2024 en las inmediaciones de Matassi y Juan B. Justo, en Venado Tuerto. En ese hecho, dos sujetos en motocicleta interceptaron a un hombre, a quien amenazaron con un cuchillo y golpearon con un arma de fuego para sustraerle dinero, un teléfono celular y una motocicleta.

La investigación avanzó tras una entrevista a la víctima, que aportó detalles físicos de uno de los agresores, lo que permitió su identificación y detención.

Además, el domicilio de Matassi está vinculado a otra causa por un robo con arma blanca ocurrido en agosto de este año. Según las evidencias, una bicicleta robada en ese hecho habría sido entregada en ese lugar a cambio de estupefacientes.

Desde el MPA destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las fiscalías y la Policía de Investigaciones para combatir el microtráfico y los delitos contra la propiedad, y para investigar las posibles conexiones entre estas actividades ilícitas.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia y aguardan las audiencias imputativas.

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