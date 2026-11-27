La empresa Aguas Santafesinas anunció que el domingo 29 de noviembre interrumpirá el suministro de agua potable en toda la ciudad de Santa Fe. La suspensión del servicio se realizará entre las 0 y las 8 horas debido a trabajos de mantenimiento y renovación en la toma de captación de agua del río Santa Fe, conocida como toma Hernández.

Foto: Redes sociales

Esta intervención forma parte de un plan para mejorar la confiabilidad del sistema de captación. En esta ocasión, se renovará un tramo del acueducto de agua cruda mediante tareas especializadas de corte y soldadura de una pieza fabricada especialmente para esta obra.

Para facilitar los trabajos, se montó una estructura de soporte del conducto sobre las columnas que se extienden desde la ribera hasta el interior del cauce del río. La empresa programó estas tareas durante la madrugada y en un día domingo para minimizar el impacto en las actividades laborales y educativas de los usuarios.

Una vez finalizada la colocación del nuevo tramo, el restablecimiento del servicio será paulatino a medida que se represurice el sistema. Por este motivo, Aguas Santafesinas recomendó a los vecinos con tanques y cisternas administrar el consumo de agua hasta que la prestación se normalice.

Además, se realizará un operativo de purgado en la red de distribución en puntos estratégicos para reducir la aparición de agua turbia. Durante estas maniobras, los vecinos podrán observar la salida de agua en la vía pública. En caso de detectar agua turbia en sus domicilios, se aconseja dejar correr el agua desde la primera canilla hasta que recupere su aspecto habitual.

Para consultas, la empresa dispone de atención al usuario las 24 horas a través de WhatsApp al +54 341 695-0008 y en su sitio web www.aguassantafesinas.com.ar.

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