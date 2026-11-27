El Gobierno de Santa Fe lanzó la convocatoria Investigación Orientada 2026, que financiará proyectos científicos con hasta 70 millones de pesos para promover soluciones aplicadas a los sectores socio-productivos de la provincia. La inscripción está abierta hasta el 29 de diciembre.

La iniciativa, con una inversión total de 4.000 millones de pesos, está destinada a universidades, institutos y centros de investigación radicados en Santa Fe. Los proyectos deberán responder a demandas concretas de la producción local y ejecutarse dentro del territorio provincial.

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La Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (Asactel), dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Desarrollo Productivo, es la encargada de implementar la convocatoria. Los proyectos serán evaluados por comisiones de expertos en base a su pertinencia, calidad y viabilidad.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que esta línea refleja la política del gobernador Maximiliano Pullaro de vincular la ciencia con el desarrollo productivo. Según Puccini, "cada proyecto financiado nace de una necesidad real del sector productivo y retorna al territorio en forma de conocimiento aplicado, mejor tecnología y empleo de calidad".

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Érica Hynes, señaló que el objetivo es transformar el conocimiento generado en universidades e institutos en soluciones concretas para la producción santafesina, destacando el rol de la ciencia y la innovación para agregar valor y generar empleo.

La convocatoria contempla tres modalidades: Modalidad A para grupos en formación con integrantes menores de 40 años, con un financiamiento máximo de 25 millones de pesos; Modalidad B para grupos consolidados, con hasta 45 millones; y Modalidad C para asociaciones interdisciplinarias entre distintas instituciones, que pueden recibir hasta 70 millones. Se podrá financiar hasta el 100 % del costo de los proyectos, incluyendo servicios de terceros, insumos, equipamiento, software y protección de propiedad intelectual.

Los proyectos deben enmarcarse en los motores productivos de la provincia, como Agrobioindustria 4.0, bioenergías, industria manufacturera, oleofínicos, biomateriales e insumos, y servicios especializados. También se aceptan áreas relacionadas con ambiente, sistemas naturales, sociedad, patrimonio e instituciones, y economía de los cuidados.

Para facilitar las postulaciones, la convocatoria estrena un sistema de carga digital desarrollado por los ministerios de Desarrollo Productivo, Obras Públicas y la Secretaría de Tecnologías para la Gestión. La presentación es 100 % digital a través de www.santafe.gov.ar/asactei.

Desde el 20 de noviembre se retomaron las salas de consulta virtuales, disponibles todos los viernes para asesorar a los interesados en la presentación de proyectos.

Toda la información, bases y condiciones están disponibles en la página oficial del Gobierno de Santa Fe.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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