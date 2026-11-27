El viernes 27 de noviembre, el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó varias iniciativas surgidas del trabajo de estudiantes en el marco del Concejo Joven, que buscan mejorar la movilidad urbana, la salud digital y la convivencia en la ciudad.

Foto: Redes sociales

Entre las propuestas aprobadas se encuentran dos proyectos impulsados por estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N.º 389 “Julio Migno”, del barrio El Pozo, que apuntan a mejorar la movilidad ciclista. Se autorizó realizar estudios de factibilidad para construir una bicisenda que conecte ese barrio con la red existente cerca de Ciudad Universitaria. Además, se evaluará la instalación de un Bicipunto en las inmediaciones de la escuela, con la Plaza Central del barrio como posible ubicación alternativa.

Estas iniciativas prevén utilizar recursos del Fondo de Movilidad, creado por la Ordenanza Nº 12.991, destinado a obras de infraestructura ciclista y movilidad activa. La concejala Cecilia Battistutti destacó la importancia de involucrar a los jóvenes en la identificación de problemáticas urbanas y en la generación de propuestas concretas para sus comunidades.

Por otro lado, estudiantes de la EESOPI Nº 8034 “La Salle Jobson” promovieron la creación del programa municipal “Conexión Responsable”. Este programa busca fomentar hábitos saludables en el uso de dispositivos tecnológicos, promover buenas prácticas digitales y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. La iniciativa incluye talleres, campañas, actividades participativas, experiencias de desconexión consciente y la elaboración de una Guía Municipal de Buenas Prácticas Digitales. También establece la realización anual de una Jornada Municipal de Buenas Prácticas Digitales y Desconexión Consciente cada 17 de mayo.

Battistutti señaló que esta propuesta se vincula con el programa “De Esto Sí Se Habla”, que en 2026 abordó la salud mental adolescente y los riesgos asociados al uso excesivo de pantallas y la hiperconectividad. Resaltó además la necesidad de involucrar a familias, escuelas y espacios comunitarios en estas acciones.

En materia de prevención, estudiantes de quinto año del Colegio de la Inmaculada Concepción presentaron un proyecto para actualizar la Ordenanza Nº 12.827, que establecía el 31 de mayo como Día de Concientización y Promoción de la Vida Sana sin Tabaco. La actualización incorpora la problemática del consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos, que han aumentado entre adolescentes. La iniciativa propone campañas educativas, capacitación para docentes y equipos de orientación, participación de profesionales de la salud y acciones de sensibilización sobre los riesgos del vapeo.

La concejala Silvina Cian valoró que la propuesta surgiera de los propios jóvenes y destacó la importancia de adaptar la normativa municipal para incluir nuevas formas de consumo, priorizando la prevención.

Finalmente, se aprobó una resolución impulsada por la concejala Carolina Capovilla para estudiar la factibilidad técnica y económica de crear espacios públicos especialmente acondicionados para mascotas en parques y plazas de la ciudad. El proyecto, elaborado junto a estudiantes de la escuela Bialik, prioriza el Parque Federal, el Parque Juan de Garay y el Parque de los Niños “Domingo F. Sarmiento”. Las intervenciones previstas incluyen la instalación de bebederos para animales, sectores de sombra y contenedores para residuos.

Capovilla destacó la colaboración con los estudiantes y la importancia de promover una mejor convivencia entre personas y animales en los espacios públicos de Santa Fe.

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