La Empresa Provincial de la Energía (EPE) anunció que este domingo 29 de noviembre se realizarán cinco cortes programados de suministro eléctrico en la ciudad de Santa Fe. Las interrupciones se llevarán a cabo durante la mañana y están destinadas a reemplazar elementos de maniobra, retirar líneas y reconfigurar la red eléctrica.

Foto: Redes sociales

Según el cronograma oficial, el primer corte será de 7:30 a 11:30 y afectará las zonas de Avenida López y Planes, Fray Cayetano Rodríguez, Bolivia y Avenida Perón. En este sector, las tareas consistirán en el reemplazo de elementos de maniobra.

Entre las 8 y las 11, se interrumpirá el servicio en Boulevard Gálvez, Chacabuco, Sarmiento y Güemes para realizar el retiro de líneas eléctricas. En simultáneo, de 8 a 12, también habrá cortes en Boulevard Gálvez, Francia, Hipólito Irigoyen y Pasaje Paraguay, donde se efectuarán trabajos similares.

Además, de 8 a 12, se suspenderá la energía en Boulevard Pellegrini, 4 de Enero, San Jerónimo y Pasaje Irala para maniobras de reconfiguración de la red. Finalmente, de 9 a 12, se verá afectada la zona de Quintana, Mitre, Necochea y Zenteno, donde se retirarán líneas eléctricas.

La EPE advirtió que estas tareas pueden postergarse o suspenderse en caso de condiciones climáticas adversas. También aclaró que los horarios previstos podrían modificarse si los trabajos avanzan más rápido o se extienden.

Los cortes buscan mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en la capital provincial, aunque implicarán interrupciones temporales para los usuarios de las zonas mencionadas.

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