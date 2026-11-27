Vecinos de la Torre San Jerónimo 81, ubicada en barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe, reclamaron nuevamente por el mal funcionamiento de los ascensores del edificio. El jueves 26 de noviembre, los tres elevadores del inmueble dejaron de funcionar, situación que generó inconvenientes especialmente para personas mayores y residentes que quedaron atrapados en los equipos.

Foto: Redes sociales

El edificio, que forma parte del emprendimiento Paseo del Molino y cuenta con 30 pisos, tiene tres ascensores en uso: dos con capacidad para 11 personas y uno para seis. Desde la entrega de los departamentos a comienzos de 2026, los propietarios reportan fallas constantes en los elevadores, con reparaciones reiteradas pero sin una solución definitiva.

Según un comunicado difundido por los vecinos, en ocasiones anteriores solo funcionaba un ascensor, con carteles que limitaban el peso y el uso para evitar bloqueos. El jueves 26, la situación se agravó al dejar de funcionar los tres elevadores, hecho constatado por un técnico presente y personal de la administradora Inmogroup, con la supervisión de una escribana.

Los reclamos de los residentes incluyen respuestas contradictorias por parte de las empresas responsables. Inicialmente se informó que intervendría la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para realizar un presupuesto, luego se mencionó la llegada de técnicos desde Rosario, y finalmente se indicó que la reparación se realizaría de inmediato. El técnico presente señaló que la falla estaría en la cadena de compensación de los ascensores, pero no se pudo precisar cuándo volverían a funcionar.

En diálogo con representantes de las firmas vinculadas al desarrollo inmobiliario —Pilay SA, Capitel SA y la administradora Inmogroup— se confirmó que se trabaja en la reparación. Ingenieros de Capitel SA explicaron que mantienen contacto con la empresa fabricante y responsable del montaje, Ascensores Servas S.A., que está cubriendo la garantía de los equipos.

Servas S.A. envió a sus cuadros técnicos superiores para resolver la situación de manera definitiva, tras los reiterados problemas reportados. El edificio cuenta con seis ascensores provistos por esta empresa, de los cuales uno permanece detenido y los demás funcionan correctamente. Las empresas involucradas monitorean constantemente el estado de los equipos y gestionan las acciones necesarias para restablecer el ascensor detenido.

Los vecinos aguardan una solución definitiva que garantice el funcionamiento seguro y continuo de los ascensores, dado que la falta de estos servicios afecta la movilidad dentro de la torre y pone en riesgo a personas con dificultades para usar las escaleras.

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