Choque por alcance entre dos camiones en Circunvalación y Uriburu
Un choque por alcance entre dos camiones se registró el viernes 27 de noviembre en la intersección de Circunvalación y Uriburu, en la ciudad de Santa Fe. Los conductores de ambos vehículos no sufrieron heridas.
Foto: Redes sociales
Uno de los choferes atribuyó el accidente a la deficiente señalización en la zona, que dificultó la visibilidad y la anticipación ante el tránsito. La falta de indicaciones claras generó confusión y fue señalada como la causa principal del impacto.
Personal de tránsito y seguridad vial se presentó en el lugar para asistir y ordenar el flujo vehicular mientras se realizaban las tareas de remoción de los camiones. No se reportaron daños mayores ni interrupciones prolongadas en la circulación.
Las autoridades locales evaluarán la situación de la señalización en esa intersección para evitar futuros incidentes, según indicaron fuentes oficiales.
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