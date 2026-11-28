La Comuna de Murphy informó el sábado 28 de noviembre que ya son 28 los comercios que forman parte de la campaña ambiental “No más bolsas”, destinada a reducir el uso de bolsas plásticas descartables en la localidad.

La iniciativa, impulsada por la administración comunal junto al grupo Eco-Voluntarios Murphy, busca disminuir la generación de residuos plásticos y promover prácticas sustentables entre los comerciantes.

En el marco de la Resolución N.º 2956/2026, la Comuna reconoció y premió a 17 establecimientos que cumplen activamente con la eliminación de bolsas descartables en la atención al público. Como incentivo, estos comercios recibirán la condonación del pago del Derecho de Registro e Inspección (DReI).

Además, se sumaron 11 nuevos comercios a la campaña, alcanzando un total de 28 locales adheridos hasta la fecha. Desde la gestión comunal destacaron que esta medida no solo representa un beneficio económico para los comerciantes, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente y al bienestar de la comunidad de Murphy.

El intendente Ezequiel Rodríguez resaltó la importancia de multiplicar estas prácticas en toda la localidad para avanzar hacia un entorno más sustentable.

La campaña “No más bolsas” forma parte de un conjunto de acciones que buscan fomentar la responsabilidad ambiental y la reducción de residuos plásticos en el sur santafesino.