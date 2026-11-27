La final de la Copa Santa Fe de Atletismo se realizará este sábado 28 de noviembre desde las 10.30 en la pista renovada del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe. El escenario fue sede de competencias durante los Juegos Suramericanos 2026 y vuelve a recibir una competencia provincial.

La jornada reunirá a atletas de distintas categorías, incluyendo U16, mayores y atletismo adaptado, quienes competirán en pruebas de pista, campo y marcha atlética. Entre las disciplinas programadas figuran carreras de 100, 400, 600, 1.500 y 2.000 metros, vallas, salto en largo, salto en alto, garrocha, lanzamiento de bala, disco, martillo y jabalina.

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Además, se realizará una actividad denominada Kids Athletics, destinada a acercar el atletismo a niños mediante experiencias recreativas y participativas, con el objetivo de fomentar el interés por la disciplina desde edades tempranas.

La competencia es impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe con el apoyo de Lotería de Santa Fe. La infraestructura del CARD, que tuvo un papel destacado en los Juegos Suramericanos, ofrece a los atletas locales un espacio de nivel para fortalecer su preparación y desarrollo deportivo.

La actividad se extenderá durante toda la jornada, con las últimas pruebas previstas para la tarde, y marcará el cierre de una nueva edición de la Copa Santa Fe de Atletismo.

Por otro lado, en el marco de actividades vinculadas al deporte y la comunidad, más de 250 personas participaron recientemente del cierre del curso de Preventores en Adicciones y Pacificadores Territoriales, organizado por la Aprecod. La iniciativa también reconoció la trayectoria y logros de 412 deportistas santafesinos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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