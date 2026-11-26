El pianista rosarino Querini presenta su quinteto en Casa del Tango
El pianista rosarino presentará este viernes 27 de noviembre su quinteto en la Casa del Tango, ubicada en la ciudad de Santa Fe. En el espectáculo también participará el músico porteño Bataraz.
Foto: Redes sociales
Querini describió su propuesta musical como un sonido que se arraiga en el río y la llanura, con un concepto que funciona como puente entre tradiciones, especialmente a través de la milonga litoraleña.
El concierto forma parte de una serie de presentaciones que buscan rescatar y difundir géneros tradicionales vinculados a la región del litoral argentino. La Casa del Tango, espacio cultural dedicado a la música y danza, será el escenario para esta iniciativa.
La actuación de Querini y su quinteto ofrece una oportunidad para conocer una fusión de estilos que conecta la música popular con influencias contemporáneas, destacando la riqueza cultural de la zona.
La presentación está programada para la noche del viernes y se espera la asistencia de público interesado en las expresiones musicales regionales.
Notas relacionadas
Recibí las noticias del sur santafesino en tu celular
¿Tenés una noticia, foto o video? Mandanosla por WhatsApp
Lo más visto
La Fórmula 1 definió su grilla para 2027 con Colapinto confirmado
Argentina remontó ante Egipto y se metió en semifinales del Mundial
Copas 2027: qué equipos clasificaron y cuáles todavía tienen chances
River visita a Instituto por un lugar en las semifinales
Estudiantes en Uruguay: una amistad centenaria y una rivalidad histórica