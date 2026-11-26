El pianista rosarino presentará este viernes 27 de noviembre su quinteto en la Casa del Tango, ubicada en la ciudad de Santa Fe. En el espectáculo también participará el músico porteño Bataraz.

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Querini describió su propuesta musical como un sonido que se arraiga en el río y la llanura, con un concepto que funciona como puente entre tradiciones, especialmente a través de la milonga litoraleña.

El concierto forma parte de una serie de presentaciones que buscan rescatar y difundir géneros tradicionales vinculados a la región del litoral argentino. La Casa del Tango, espacio cultural dedicado a la música y danza, será el escenario para esta iniciativa.

La actuación de Querini y su quinteto ofrece una oportunidad para conocer una fusión de estilos que conecta la música popular con influencias contemporáneas, destacando la riqueza cultural de la zona.

La presentación está programada para la noche del viernes y se espera la asistencia de público interesado en las expresiones musicales regionales.

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