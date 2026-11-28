Un audio difundido el viernes 27 de noviembre involucra al árbitro internacional Luis Lobo Medina en un presunto pedido de sobornos para favorecer a un club durante un encuentro oficial de fútbol.

Foto: Redes sociales

En la grabación, que fue presentada en un programa televisivo, se escucha a Lobo Medina dirigirse a un interlocutor al que llama “Presi”, en referencia al presidente de una institución, y consultarle sobre la entrega de dinero para él y uno de sus asistentes en el campo de juego.

Según la transcripción difundida, el árbitro menciona la palabra “botellitas” como código para referirse a sumas de dinero, donde cada “botellita” equivaldría a 1.000 dólares. En este caso, el pedido habría alcanzado los 15.000 dólares, incluyendo también a un juez de línea dentro de un paquete económico denominado “McCombo”.

El material fue entregado a la producción por una fuente reservada y su autenticidad fue verificada antes de ser emitido. Los periodistas que difundieron la grabación indicaron que existen más audios que involucran a otros árbitros y dirigentes del fútbol argentino.

Luis Lobo Medina, de 41 años, forma parte de la estructura de árbitros dirigida por Federico Beligoy, quien es el director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En el mismo informe se recordó que Beligoy está bajo investigación judicial por presunto lavado de dinero, tras la detección de propiedades adquiridas por valores superiores a un millón de dólares.

Este episodio se suma a denuncias previas sobre maniobras de corrupción en el arbitraje, incluyendo acusaciones de entregas de dinero en efectivo ocultas en cajas de vino en oficinas vinculadas a dirigentes de la AFA ubicadas en la avenida Del Libertador.

Las autoridades judiciales continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades en este caso y en otros relacionados con la estructura del fútbol argentino.

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