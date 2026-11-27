El viernes 27 de noviembre, en las instalaciones del Cementerio Municipal de Venado Tuerto, se llevó a cabo la destrucción de más de 42 kilos de marihuana y casi 768 gramos de cocaína incautados en investigaciones penales de competencia federal.

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El procedimiento estuvo a cargo del Grupo de Criminalística de la UNIPROJUD Venado Tuerto, dependiente de Gendarmería Nacional Argentina, que ejecutó la destrucción conforme a los protocolos vigentes.

Las sustancias destruidas fueron secuestradas en causas que tramitaron ante el Juzgado Federal de Venado Tuerto, bajo la jurisdicción del juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa, y ante la Sede Fiscal Descentralizada local, a cargo del fiscal general federal Federico Reynares Solari y las fiscales federales Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada.

Este tipo de procedimientos es una etapa clave en el proceso judicial, ya que permite dar un destino definitivo a las drogas incautadas, una vez cumplidas las medidas procesales correspondientes. Además, garantiza que estas sustancias no permanezcan en circulación.

La actividad refleja el trabajo conjunto de los organismos involucrados en la investigación y persecución de delitos federales, reafirmando el compromiso institucional en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico ilícito de estupefacientes.

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