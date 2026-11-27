La Ruta Nacional 33 se encuentra cortada de manera total entre los kilómetros 538 y 541, en las cercanías del Frigorífico Maru, dentro de la jurisdicción de Rufino, desde la noche del viernes 27 de noviembre. La interrupción del tránsito se debe a un operativo preventivo tras el vuelco de un camión que transportaba un contenedor con gas propano-butano.

Según informó la Jefatura del Cuerpo de Bomberos de Rufino, el corte se mantendrá hasta que finalice el trasvase de la carga. La inclinación del contenedor provocó que la fase líquida del gas entrara en contacto con las válvulas de seguridad, lo que motivó la decisión de cerrar completamente la ruta por razones estrictamente preventivas.

El área afectada fue asegurada y delimitada para garantizar la seguridad de la zona. El control del tránsito está a cargo de personal de la Policía Vial, que también habilitó desvíos alternativos por caminos rurales para minimizar el impacto en la circulación.

Desde Bomberos indicaron que el trasvase del gas probablemente se realice durante la jornada del sábado 28 de noviembre, ya que la empresa responsable del traslado del contenedor es de Paraguay. Por el momento, no se reportaron heridos ni daños adicionales.

El operativo continúa en desarrollo y las autoridades mantienen la vigilancia para evitar cualquier incidente mientras se completa la maniobra de trasvase.

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