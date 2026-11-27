El viernes 27 de noviembre, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, expresó su escepticismo respecto al uso de tobilleras electrónicas como herramienta para prevenir la violencia de género en la provincia.

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Erbetta calificó el sistema como "técnicamente inviable" y adelantó que en los próximos días se enviará un informe detallado al Ejecutivo provincial con las razones que fundamentan esta postura. Entre los problemas mencionados, el magistrado destacó que las tobilleras requieren electricidad y una línea telefónica para funcionar, lo que limita su implementación en zonas con deficiencias en estos servicios.

Además, explicó que la efectividad del dispositivo depende de la capacidad de respuesta ante una alerta, la cual se ve afectada por el radio de acción permitido para la activación. Inicialmente, se estableció un límite de 800 metros para que la señal llegue al 911, luego reducido a 500 metros, pero muchas víctimas y agresores viven a distancias menores, lo que dificulta la intervención oportuna.

El ministro también mencionó casos en los que no se pudo localizar a los agresores para colocarles la tobillera o situaciones en las que las víctimas rechazaron el dispositivo para evitar estigmatizar a familiares.

En este contexto, la Corte cuenta con un informe pormenorizado que detalla los inconvenientes técnicos y operativos detectados en cada caso, y Erbetta aclaró que no se trata de un rechazo masivo o deliberado al sistema.

Por otro lado, el gobierno provincial continúa con campañas de concientización y prevención de la violencia de género, promoviendo la denuncia a través del 911 y destacando la importancia de la intervención comunitaria. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, la Guardia de Violencia de Género Provincial recibió casi 3.000 llamadas y atendió cerca de 3.000 nuevos casos, además de más de 3.700 en curso.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio para garantizar la protección de las víctimas y mejorar la respuesta institucional frente a la violencia de género en Santa Fe.

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