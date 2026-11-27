Una empresa bajo investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de activos adquirió una segunda propiedad de alto valor en el partido bonaerense de Pilar, según documentos registrales y catastrales consultados el viernes 27 de noviembre.

Foto: Redes sociales

La firma Real Central SRL, vinculada a una causa federal que investiga el origen de fondos para la compra de inmuebles, figura como titular desde mayo de 2025 de una quinta de 24.150 metros cuadrados en la localidad de La Lonja, en la intersección de las calles Ramos Mejía y Tomás Espora.

El predio cuenta con una superficie edificada cercana a los 880 metros cuadrados, que incluye viviendas, quinchos y galpones. Según registros fiscales de ARBA, la valuación del inmueble es de 99,9 millones de pesos.

Esta propiedad no estaba incluida inicialmente en la investigación judicial que analiza la adquisición de al menos ocho inmuebles por parte de Real Central SRL entre mayo de 2024 y mayo de 2025, entre ellos una mansión en Villa Rosa, departamentos en Belgrano y unidades en el country Ayres Plaza.

Durante 2025, la quinta de La Lonja fue remodelada e incorporó nuevas instalaciones como una cancha de pádel y una piscina. Presenta características arquitectónicas similares a la mansión de Villa Rosa, con techos y portones de chapa negra, además de esculturas ecuestres en los jardines.

La investigación judicial se inició a partir de operaciones realizadas por Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes están vinculados a la compra de propiedades a través de Real Central SRL. Los investigadores evalúan si actuaron como posibles testaferros, ya que no contarían con capacidad económica suficiente para justificar las adquisiciones.

Además, la causa incluye el análisis de la compra y cesión de un inmueble en Pilar para la instalación de una nueva sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Paralelamente, existen otras investigaciones sobre bienes registrados a nombre del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, aunque no se han informado imputaciones relacionadas con estas propiedades.

La Justicia federal continúa con el análisis para determinar la verdadera titularidad de los inmuebles y el origen de los fondos utilizados en las operaciones.

Notas relacionadas