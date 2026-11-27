El viernes 27 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al dirigente deportivo Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito.

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Entre las diligencias requeridas, el fiscal puso especial atención a una transferencia millonaria que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le habría enviado a Tapia. El objetivo es determinar la composición y el origen del patrimonio del investigado, así como el modo en que adquirió sus bienes, las mejoras realizadas y el valor real de sus propiedades inmobiliarias.

La investigación se centra en un posible incremento patrimonial injustificado del dirigente entre 2016 y 2025. Según la denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, Tapia habría aumentado su patrimonio en un 1.000% en ese período, un crecimiento que no correspondería con sus ingresos declarados. Además, se sospecha que podría tener bienes no declarados.

El fiscal pidió un total de 19 diligencias para avanzar en el esclarecimiento de estos hechos y establecer si existió alguna irregularidad en la declaración de bienes del presidente de la AFA.

La causa continúa en desarrollo y se esperan nuevas medidas para profundizar la investigación sobre el patrimonio de Tapia y su relación con la transferencia recibida desde la AFA.