Tres conductores de las plataformas Didi y Uber denunciaron haber sido víctimas de robos mientras realizaban viajes en la ciudad de Rosario durante la madrugada del viernes 27 de noviembre.

Foto: Redes sociales

Según relataron, los pasajeros subieron normalmente al vehículo, pero durante el trayecto uno de ellos mostró un cuchillo. En uno de los casos, además, el delincuente intentó usar un arma de fuego, que se trabó y no llegó a disparar.

Los choferes informaron que les sustrajeron pertenencias personales, aunque no se detallaron los objetos robados ni si hubo heridos. Los hechos ocurrieron en distintos puntos de Rosario, pero en el mismo lapso horario.

Las denuncias fueron presentadas ante la policía local, que investiga los episodios para identificar a los responsables y prevenir futuros ataques a conductores de transporte por aplicaciones.

Desde las plataformas Didi y Uber no se emitieron comunicados oficiales hasta el momento. La situación genera preocupación entre los conductores, que reclaman mayor seguridad durante sus recorridos.

Las autoridades recomiendan a los choferes extremar las medidas de precaución y reportar cualquier incidente a las fuerzas de seguridad para facilitar la investigación.

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