Un camión cisterna volcó el viernes 27 de noviembre por la tarde en la Ruta Nacional 33, a la altura del frigorífico de Rufino. El vehículo transportaba gas propano-butano, lo que motivó el corte total de la ruta para garantizar la seguridad.

La jefatura de Bomberos de Rufino informó que el tránsito permanecerá interrumpido hasta que se realice el trasvase del gas contenido en el camión. Debido a la inclinación del contenedor, la parte líquida del gas está en contacto con las válvulas de seguridad, lo que representa un riesgo.

El control del tránsito está a cargo de la Guardia Provincial, que ordena desvíos por caminos rurales para evitar accidentes. Se estima que el trasvase del gas se realizará el sábado 28, ya que la empresa transportadora es paraguaya y debe coordinar la operación.

El operativo se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad para prevenir cualquier incidente relacionado con la carga peligrosa. Hasta el momento no se reportaron heridos ni daños adicionales.

El corte en la Ruta 33 afecta la circulación en una vía clave para el transporte regional, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus recorridos teniendo en cuenta los desvíos indicados.

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