Un operativo policial se desplegó el viernes 27 de noviembre por la tarde en la zona de las Cinco Esquinas de Santo Tomé, tras un incidente en el que un hombre se atrincheró en un comercio con un rehén.

Foto: Redes sociales

Según fuentes oficiales y testigos, el sospechoso intentó robar en una estación de servicio cercana, pero al no lograrlo ingresó a una óptica ubicada en Avenida Luján al 2100. Allí tomó como rehén a uno de los empleados del local.

El hombre ingresó al comercio portando un bidón con nafta y un encendedor. Tras una hora de negociaciones y tareas policiales, personal de la Policía de Santa Fe logró detenerlo alrededor de las 21:10.

En el operativo trabajó un mediador policial, además de una dotación de Bomberos Zapadores y personal del servicio de emergencias 107. Durante el incidente, el tránsito en Avenida Luján entre 7 de Marzo y Colón permaneció cortado por más de una hora.

El dueño del comercio se retiró en un patrullero para brindar declaraciones, pero no habló con la prensa. El hecho generó gran atención entre vecinos y comerciantes, que se acercaron al lugar para observar la situación.

La policía continúa investigando las circunstancias que motivaron el intento de robo y el posterior atrincheramiento.

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