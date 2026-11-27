El jueves 26 de noviembre, el juez Hernán Postma admitió la acusación formal contra tres hombres vinculados a la banda comandada por Jonatan Raúl “Gordo” Brezik, que opera en barrio Gráfico, en el oeste de Rosario. Los fiscales Agustina Eiris y Marina Bertolotti solicitaron prisión perpetua para Lucas Saban y Nahuel Romero, y 35 años de cárcel para Bruno Pupo.

Foto: Redes sociales

La organización delictiva, que desde 2021 domina un sector conocido como barrio Fantasma, alrededor de Magaldi al 8800, se asentó en terrenos ocupados irregularmente y utiliza la violencia para controlar la venta de drogas y mantener el dominio territorial. Brezik, condenado en 2025 a 24 años de prisión por otros delitos, dirigía la banda desde la cárcel federal de Resistencia, Chaco, a través de llamadas y aplicaciones de mensajería.

Según la Fiscalía, Saban, Romero, Pupo y Franco Noguera eran el brazo armado de la organización y también reclutaban a jóvenes en situación de vulnerabilidad para vender estupefacientes. Las sanciones por incumplimientos incluían golpizas, amenazas y torturas, que eran filmadas y enviadas a Brezik para su control y para intimidar a los nuevos integrantes.

La causa incluye cuatro homicidios ocurridos entre 2023 y 2024. El 2 de septiembre de 2023, fue hallado el cuerpo de Luciano Alejandro González, baleado, atado y enterrado en una bolsa blanca en Benteveo y Jacobacci. Por ese crimen está acusado Lucas Saban.

El 21 de noviembre de 2023, Francisco Clementino García y Carina Soledad Ferreyra fueron asesinados a balazos en una vivienda de Magaldi al 8700. Tras el ataque, incendiaron el búnker que supuestamente manejaba la pareja. Saban y Pupo están imputados por este doble homicidio.

El 19 de octubre de 2023, Susana Haydeé Mena, que vendía droga para la banda bajo amenazas, fue atacada por Romero pero sobrevivió. Sin embargo, entre el 10 y 11 de enero de 2024 fue atada, golpeada y estrangulada en una casa usurpada de Magaldi al 8800. Su cuerpo fue hallado en una bolsa de arpillera blanca. Romero y Saban están acusados por este asesinato.

Las bolsas usadas para ocultar los cuerpos son consideradas por la Fiscalía una marca de la banda. También se investiga si el grupo tiene relación con la desaparición de otras tres personas.

En el barrio, un mural de San La Muerte cerca de los lugares de los crímenes ha generado interpretaciones erróneas sobre supuestos ritos satánicos. Sin embargo, expertos y fiscales aclaran que la imagen refleja una devoción popular y que la violencia responde a un sistema de disciplina y control dentro del negocio ilegal.

Brezik, hermano de crianza de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de Los Monos, mantiene el mando desde prisión, utilizando tecnología para ordenar y supervisar las actividades delictivas sin exponerse.

Los fiscales enmarcan los homicidios en un contexto de violencia de género, dado que la banda captaba principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, muchas con hijos, sometiéndolas a explotación y violencia. El juicio contra Saban, Romero y Pupo será la primera audiencia pública en la que se discutirán estos crímenes en la región.

Mientras tanto, el mural de San La Muerte permanece en la esquina de barrio Gráfico, símbolo de la realidad compleja que atraviesa esta zona de Rosario.

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