Cuatro décadas después de aquella consagración en el Gigante de Alberdi, Belgrano recibió el trofeo correspondiente al Campeonato Regional 1985/86. La entrega se realizó este jueves 26 de noviembre y estuvo encabezada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, quien otorgó la copa al titular de la institución cordobesa, Luis Fabián Artime.

El reconocimiento se concretó dos años después de que la AFA oficializara el título y en una temporada en la que el conjunto cordobés también celebró la obtención del Torneo Apertura 2026.

Una campaña que quedó en la historia del fútbol cordobés

El camino hacia la consagración comenzó en 1985, cuando Belgrano obtuvo el campeonato de la entonces Asociación Cordobesa de Fútbol y posteriormente conquistó el Campeonato Provincial.

Bajo la conducción técnica de Tomás Rodolfo Cuellar, el equipo participó del Campeonato Regional 1985/86, una competencia que reunió a 106 clubes de las 23 provincias argentinas.

Durante el certamen, el Pirata disputó 12 encuentros, con un balance de nueve victorias y tres empates. Además, convirtió 34 goles y recibió 14.

Los resultados le permitieron extender a 40 partidos consecutivos su invicto, contabilizando las tres competencias en las que se consagró campeón.

La final ante Olimpo

Belgrano enfrentó a Olimpo de Bahía Blanca en una definición disputada a doble partido. El primer encuentro se jugó el 13 de abril de 1986 en el estadio Roberto Carminatti, donde los cordobeses ganaron por 3-1 con dos goles de Juan José López y uno de Germán Martellotto.

Una semana después, el 20 de abril, el conjunto de Cuellar volvió a imponerse por 3-2 en el Gigante de Alberdi. Edgardo Parmigiani convirtió en dos oportunidades, mientras que Martellotto completó el marcador.

Con un resultado global de 6-3, Belgrano se convirtió en el primer representante de Córdoba en conquistar un campeonato nacional organizado por la AFA.

Aquella victoria también le permitió acceder a la Liguilla Pre-Libertadores, instancia en la que posteriormente fue eliminado por Newell's Old Boys.

Aunque el plantel celebró la consagración ante sus hinchas, en aquella oportunidad no recibió una copa. Cuarenta años después, el trofeo finalmente pasó a formar parte del patrimonio de la institución.

LA CAMPAÑA DEL CAMPEÓN CAMPEONATO REGIONAL 1985/86 Belgrano Campeón nacional · 1986 12 Partidos 9 Victorias 3 Empates 34 Goles a favor 14 Goles en contra 0 Derrotas 40 Partidos consecutivos sin perder Entre el campeonato cordobés, el Provincial y el Regional.