El viernes 27 de noviembre se confirmó la imputación de cuatro personas vinculadas a una investigación por tráfico de drogas en la provincia de Santa Fe. La causa se inició tras el hallazgo de más de 12 kilos de marihuana en dos encomiendas que partieron desde Misiones y fueron detectadas en Casilda.

Foto: Redes sociales

Las autoridades identificaron los paquetes durante un control de rutina. Al abrirlos, encontraron la sustancia ilegal, lo que derivó en una investigación que permitió determinar la participación de una banda dedicada al envío de estupefacientes.

Los cuatro imputados están acusados de integrar esta organización que utilizaba el servicio de encomiendas para trasladar la droga desde el noreste argentino hacia el sur de Santa Fe. La investigación continúa abierta para establecer posibles vínculos con otros actores y rutas del narcotráfico.

El operativo fue llevado adelante por fuerzas de seguridad provinciales en coordinación con organismos judiciales, que lograron desbaratar esta modalidad de envío y evitar la distribución de la droga en la región.

Por el momento, los detenidos permanecen a disposición de la justicia mientras se profundizan las pesquisas para esclarecer el alcance de la red criminal.

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