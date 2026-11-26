Un camión que circulaba por la autopista Rosario-Santa Fe en dirección a la ciudad de Santa Fe protagonizó un accidente este jueves 26 de noviembre a la altura de Sauce Viejo, en el kilómetro 139, cerca del peaje local.

Foto: Redes sociales

Por causas que se investigan, la batea del camión se levantó mientras el vehículo estaba en movimiento, lo que provocó que la estructura impactara contra un cartel de señalización ubicado junto a la ruta. El cartel, de grandes dimensiones, fue arrancado de su base y arrastrado unos 50 metros hasta que el camión se detuvo sobre la calzada con el cartel enganchado en la batea.

El conductor del camión resultó ileso y aseguró que circulaba a baja velocidad, lo que habría evitado daños mayores. Sin embargo, partes del cartel quedaron sobre la ruta, generando un obstáculo para el tránsito.

La Policía de Santa Fe intervino en el lugar para controlar la situación y habilitó el paso de algunos vehículos a través del cantero central bajo supervisión. Además, en la localidad de Coronda se estableció un desvío hacia la Ruta Nacional 11 para los vehículos que se dirigían hacia Santa Fe.

Las autoridades aguardaban la llegada de una grúa especial para retirar el cartel y liberar la calzada, ya que las dimensiones de la estructura requerían maniobras cuidadosas. Mientras se realizaban estas tareas, se recomendó a los conductores evitar la zona y respetar las indicaciones del personal policial para prevenir accidentes y demoras.

El incidente generó complicaciones en el tránsito de la autopista, aunque no se registraron heridos ni daños a terceros.

Se desconocen por el momento las causas que provocaron la activación del sistema de volquete y el levantamiento de la batea durante la circulación del camión.

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