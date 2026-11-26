El jueves 26 de noviembre, en Villa Eloísa, el policía Luis Barrera fue atacado con un arma blanca y sufrió una puñalada en el cuello que puso en riesgo su vida.

Foto: Redes sociales

El agresor, un joven de 24 años, fue detenido y posteriormente imputado por tentativa de homicidio agravado. Tras la audiencia, el juez dictó prisión preventiva para el acusado.

Según informó la familia del policía, Barrera se encuentra estable y fuera de peligro. El hecho generó conmoción en la comunidad local y la causa continúa en investigación.

Las autoridades judiciales y policiales trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar los motivos que llevaron al agresor a cometer el hecho.

El caso se suma a otros episodios de violencia registrados en la región, donde se refuerzan las medidas de seguridad y prevención para evitar situaciones similares.

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