Este viernes, la Secretaría de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación de Santa Fe, junto con la Policía y la Municipalidad de Santa Fe, inspeccionó y clausuró siete chatarrerías en la ciudad. Durante los procedimientos, se incautaron diversos elementos que podrían tener origen ilegal, en el marco de investigaciones penales en curso.

Los operativos se llevaron a cabo en distintas zonas de Santa Fe, como parte de un plan provincial que desde principios de 2024 intensificó los controles en locales dedicados a la compra y venta de metales, autopartes y desarmaderos. El objetivo es prevenir el robo de vehículos, autopartes y materiales no ferrosos.

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, explicó que estas acciones buscan "dar un golpe al delito que molesta a los vecinos, como el robo de cables, metales y picaportes". Además, señaló que las chatarrerías fueron clausuradas porque no pudieron acreditar la trazabilidad de los materiales encontrados.

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó la importancia de controlar a quienes compran materiales robados. "Si no hay quien compra robado, no hay quien roba", afirmó. Indicó que el Gobierno seguirá actuando contra comercios que operen fuera de la legalidad.

Durante los procedimientos, se detectaron metales con marcas de quemado para borrar su origen, cables de telefonía identificables, placas de cementerio, caños de gas, picaportes rotos, medidores de gas y elementos pertenecientes a bomberos o espacios públicos.

Los objetos secuestrados fueron trasladados a la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) para su decomiso y evitar su reingreso al mercado ilegal.

Las clausuras pueden ser tanto municipales como provinciales. Figueroa Escauriza recordó que desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro se trabaja para que los comercios que operan legalmente se regularicen. Más de 60 locales ya se inscribieron formalmente.

El subsecretario de Control de la Municipalidad de Santa Fe, Juan Martín Gómez Ayet, valoró la colaboración entre Provincia y Municipio y consideró que estos operativos son "sumamente importantes" para atender el malestar de los vecinos afectados por robos en sus domicilios.

Estas acciones forman parte de un plan de seguridad provincial que apunta a reducir delitos como el robo, hurto y tentativa de robo, según indicaron las autoridades.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.