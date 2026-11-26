El jueves 26 de noviembre, el juez federal Daniel Rafecas dispuso que se investiguen conjuntamente dos causas relacionadas con presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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La decisión unifica la investigación sobre la mansión de Pilar, que involucra a supuestos testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, con una denuncia contra el árbitro Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA y titular de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA).

Rafecas argumentó que ambos expedientes presentan un “hilo conector” que justifica su tramitación bajo un mismo tribunal, el Juzgado Federal N°3. Según el magistrado, investigar los casos por separado podría dificultar la reconstrucción integral de los circuitos económicos y financieros involucrados.

La causa por la mansión de Pilar había sido inicialmente tramitada en el juzgado federal de Campana, pero la Corte Suprema ordenó su traslado a Comodoro Py, donde Rafecas tomó intervención. En tanto, la denuncia contra Beligoy se inició tras una presentación del legislador porteño Facundo Del Gaiso, quien cuestionó el aumento patrimonial del árbitro desde que asumió su cargo en 2018.

La investigación apunta a determinar si las propiedades y vehículos de lujo adquiridos por Beligoy están vinculados a maniobras de lavado de activos relacionadas con la AFA. Rafecas destacó que uno de los focos de la denuncia es el origen de fondos que Beligoy habría recibido desde 2020, tanto en efectivo como mediante transferencias desde cuentas de la entidad.

El juez señaló que la mecánica investigada en ambas causas incluye el uso de estructuras societarias, la compra de inmuebles y vehículos de alto valor registrados a nombre de terceros, y la posible utilización de dinero no declarado. Por ello, consideró que los hechos denunciados podrían ser parte de una misma operatoria sospechosa.

Con esta resolución, Rafecas busca evitar una visión fragmentada del fenómeno criminal y facilitar una investigación más completa sobre el presunto lavado de activos en la AFA.

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