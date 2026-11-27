Tres personas fueron detenidas este viernes 27 de noviembre en Venado Tuerto y San Eduardo durante allanamientos realizados en el marco de investigaciones por microtráfico y un robo armado ocurrido en octubre de 2024.

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Los procedimientos fueron coordinados por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, a cargo del fiscal Luis Lagioia, y la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Conexos, dirigida por el fiscal Iván Gastón Raposo, con la participación de la fiscal Mayra Vuletic y personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

Las medidas se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en calles Pueyrredón, 2 de Abril y Dimmer de Venado Tuerto, y en la localidad de San Eduardo. La investigación comenzó a partir de información del Ministerio Público Fiscal de la Nación y análisis forense de teléfonos celulares, que permitieron identificar presuntos puntos de venta de estupefacientes en la región.

En uno de los allanamientos, se detuvo a W.M.D., de 53 años, por su presunta participación en la comercialización de drogas entre febrero y agosto de 2026. En otro domicilio de calle Matassi al 460, se secuestraron 1,6 gramos de marihuana y 1,3 gramos de cocaína, y se detuvo a S.B.O., de 24 años, quien cumplía prisión domiciliaria desde marzo de 2026. Esta mujer será investigada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y desobediencia a la autoridad.

En el mismo inmueble, se arrestó a L.D.N., sospechoso de ser coautor de un robo calificado con uso de arma de fuego y arma blanca ocurrido el 18 de octubre de 2024 en las inmediaciones de calles Matassi y Juan B. Justo de Venado Tuerto. En ese hecho, dos hombres en motocicleta interceptaron a un hombre, a quien amenazaron con un cuchillo y golpearon con un arma de fuego para robarle dinero, un teléfono celular y una motocicleta.

La investigación del robo se reactivó tras una entrevista con la víctima, que aportó detalles físicos de uno de los agresores, lo que permitió avanzar en la identificación y detención.

Además, la fiscal Mayra Vuletic investiga la posible relación entre robos y comercialización de drogas, ya que en el allanamiento de calle Matassi se vinculó una bicicleta robada en agosto con un intercambio por estupefacientes en ese lugar.

Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron la coordinación entre las unidades fiscales y la policía como clave para esclarecer estos hechos, en el marco de una estrategia para combatir el microtráfico y los delitos contra la propiedad.

Las tres personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia, a la espera de las audiencias imputativas.

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