En la tarde del viernes 27 de noviembre, se realizó un allanamiento en una vivienda de la calle Quirno, en la localidad de Maggiolo, en el marco de una investigación por microtráfico.

Foto: Redes sociales

El operativo fue dirigido por el fiscal Luis Lagioia, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y contó con la intervención de la División Unidad Operativa de la Policía Federal Argentina (PFA), que llevó adelante las tareas investigativas previas y la diligencia del allanamiento.

Durante el procedimiento se incautaron aproximadamente 110 gramos de cocaína, sustancias utilizadas para su corte, y elementos para el fraccionamiento de estupefacientes. Además, se encontraron semillas y dos plantas de cannabis sativa en el patio del inmueble.

Como resultado del operativo, fue detenido un hombre de 26 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

La investigación continúa bajo la dirección del fiscal Lagioia, con el objetivo de profundizar las medidas probatorias y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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