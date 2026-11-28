Un comerciante de 72 años permaneció como rehén durante dos horas en su negocio ubicado en Santo Tomé, en un episodio ocurrido el sábado 28 de noviembre. El hombre que ingresó al local no buscaba robar, sino que reclamaba por un conflicto personal con la policía de la región.

Foto: Redes sociales

Según relató el propio comerciante, identificado como Julio, el individuo entró al comercio mostrando un facón y le pidió que llamara al 911. "Me dijo ‘secuestro de persona’", recordó Julio. El agresor llevaba una botella con nafta y un encendedor, que accionaba repetidamente, y bloqueó la puerta con una silla, aunque no ejerció violencia ni amenazas directas contra el comerciante.

Julio explicó que mantuvo la calma al notar que el hombre no portaba armas de fuego y que su estado anímico era alterado pero tranquilo. "Estaba conmovido, no me trató mal", señaló. El comerciante también percibió que el conflicto no era con él, sino con las fuerzas de seguridad, ya que el agresor quería hablar con un comisario o subcomisario de Colonia San José.

Tras el aviso al 911, se desplegó un operativo policial en el lugar con la participación de un mediador. Luego de dos horas de diálogo, en las que Julio también intervino, el hombre desistió y se entregó. "Se tiró al suelo, abrieron la puerta y me hicieron salir", detalló el comerciante.

El agresor fue reducido y esposado por la policía. Julio resultó ileso y no requirió atención médica. El episodio generó conmoción en el sector comercial de Santo Tomé y movilizó a las fuerzas de seguridad locales.

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