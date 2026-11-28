Detuvieron al agresor de quiosquero en Santa Fe
El sábado 28 de noviembre, en la ciudad de Santa Fe, un hombre se entregó ante la justicia tras viralizarse las imágenes en las que agredió a un quiosquero por negarle el uso del baño.
Foto: Redes sociales
El agresor acudió acompañado por su abogada y fue presentado ante la fiscalía, que solicitó que continúe detenido mientras avanza la investigación.
El hecho generó repercusión en redes sociales, donde se difundieron los videos que muestran el momento de la agresión. La víctima, el quiosquero, había negado el acceso al baño, lo que desencadenó el ataque.
Las autoridades judiciales evalúan las medidas a seguir y el estado procesal del imputado, mientras se recopilan testimonios y pruebas para esclarecer el caso.
Por el momento, la fiscalía mantiene la solicitud de detención preventiva para el agresor, en tanto se definen los próximos pasos del proceso judicial.
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