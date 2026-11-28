Joven falleció en choque entre moto y camión en Chovet
Un joven de 17 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la noche del viernes 27 de noviembre en la localidad de Chovet.
Foto: Redes sociales
El siniestro se produjo en la intersección de avenida Argentina y calle España, cuando Tomás Andrés Tallo circulaba en motocicleta en el mismo sentido que un camión de transporte de carga. Según las primeras investigaciones, el camión giró hacia calle España y el acoplado impactó contra la moto.
Personal policial, bomberos y agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes. El conductor del camión no fue detenido y presentó la documentación del vehículo en regla.
La causa quedó bajo la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) con sede en Melincué. Las circunstancias exactas del accidente aún están siendo analizadas.
El hecho causó conmoción en la comunidad de Chovet y la región, que lamenta la pérdida del joven.
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