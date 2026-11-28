Durante la madrugada del sábado 28 de noviembre, un incendio afectó dos aulas de la Escuela Nacional N° 6117 en Calchaquí, una localidad ubicada a 210 kilómetros al norte de Santa Fe. En uno de los pizarrones se encontró una amenaza escrita que decía "Los voy a matar a todos".

Foto: Redes sociales

El periodista local Walter Darío Cardonatti informó que, de manera extraoficial, el incendio habría sido intencional. Además de la frase, en el pizarrón había dibujos que aún no fueron analizados en detalle. En el lugar se detectó desorden en la cocina y en el aula, y se observó que los autores habrían ingresado por una ventana.

El sector afectado corresponde a un anexo con cuatro aulas donde cursan séptimo grado aproximadamente 25 alumnos por sección. En ese espacio también funciona una cocina que provee almuerzo y merienda, ya que la escuela tiene jornada completa. La institución cuenta con más de 600 estudiantes y es una de las más grandes de la zona.

Además, en esos salones funciona parte de un instituto terciario que ofrece carreras como enfermería y biología, por lo que el daño también afecta a esa entidad educativa.

Las aulas incendiadas habían sido refaccionadas y pintadas durante la semana previa con apoyo de la cooperadora escolar. En uno de los salones se perdieron medallas y material preparado para el acto de colación de séptimo grado, que estaba previsto para la próxima semana.

El sector donde ocurrió el incendio no cuenta con cámaras de seguridad ni alarma, aunque podrían existir registros en comercios y viviendas cercanas. Cardonatti señaló que, dado que Calchaquí es una localidad pequeña, la policía tiene identificados a quienes suelen causar este tipo de daños, y se mostró optimista respecto al esclarecimiento del hecho.