Choque sin heridos entre camioneta y auto en Ruta 14
Un siniestro vial se produjo el viernes 27 de noviembre alrededor de las 15:40 en la Ruta Provincial N° 14, a la altura del kilómetro 86, en jurisdicción de Bombal. La colisión involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Renault Koleos.
Según informaron las autoridades, la camioneta blanca circulaba con orientación hacia Bigand cuando impactó con el vehículo bordó oscuro. La Amarok sufrió daños en el lateral izquierdo y perdió la rueda delantera de ese lado. Su conductor, un hombre de 78 años oriundo de Rosario, no resultó herido.
A unos 100 metros detrás, sobre el mismo margen de la ruta, quedó detenido el Renault Koleos con daños en el lateral izquierdo y la pérdida de la rueda trasera del lado del conductor. El conductor, un hombre de 68 años también de Rosario, tampoco sufrió lesiones.
Personal de Bomberos y Policía de Bombal acudió al lugar para asistir y asegurar la zona. Además, el equipo médico del SAMCo de Bigand examinó a ambos conductores y confirmó que no presentaban heridas.
Mientras se realizaban las actuaciones correspondientes, personal del corredor vial trabajó para ordenar el tránsito en la ruta y evitar complicaciones en la circulación.
No se reportaron otras personas involucradas ni daños adicionales. Las causas del choque no fueron informadas por las autoridades hasta el momento.
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