Un automóvil impactó contra la cochera de un edificio de 11 pisos en el barrio Candioti Sur de la ciudad de Santa Fe durante la madrugada del sábado 28 de noviembre. El hecho ocurrió alrededor de las 3 en la esquina de Gobernador Candioti y Sarmiento.

Foto: Redes sociales

Según informaron fuentes policiales, el conductor de una Jeep Compass gris perdió el control del vehículo y terminó incrustado en la cochera. Vecinos indicaron que el conductor sería un joven de entre 17 y 18 años que no contaba con licencia de conducir.

Tras el choque, el joven permaneció en el lugar consternado y fue trasladado por personal policial. No se registraron heridos.

El impacto provocó una pérdida de gas natural en el edificio, lo que motivó la intervención de bomberos, policía y personal técnico. Al llegar, los bomberos cerraron manualmente la válvula de seguridad para detener la fuga y cortaron el suministro eléctrico de la batería del vehículo para evitar riesgos.

Además, un operario de la empresa Redes y Servicios llegó al lugar para realizar el corte y sellado definitivo del suministro mediante un cepo de seguridad, en un operativo preventivo.

El procedimiento permitió controlar la situación sin que se reportaran daños mayores ni evacuaciones. La causa está en investigación para determinar las circunstancias del accidente y posibles responsabilidades.

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