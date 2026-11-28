El sábado 28 de noviembre, alrededor de las 18 horas, la policía intervino en un caso de conducción bajo los efectos del alcohol en la zona de Santa Fe al 2200. Vecinos alertaron sobre un vehículo mal estacionado, lo que motivó la presencia policial en el lugar.

Foto: Redes sociales

Al llegar, los agentes encontraron al conductor dentro del automóvil. Se le realizó la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1.16 gramos por litro, superando ampliamente el límite permitido por la ley.

El vehículo fue secuestrado y el conductor quedó a disposición de las autoridades para las actuaciones correspondientes. No se reportaron incidentes adicionales ni daños materiales en el lugar.

Este procedimiento se enmarca en los controles habituales que realiza la policía para prevenir accidentes de tránsito y garantizar la seguridad vial en la ciudad.

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