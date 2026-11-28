La Justicia de Santa Fe investiga un caso de corrupción de menores y amenazas ocurrido en la localidad de Nelson, a 40 kilómetros de la capital provincial. El hecho salió a la luz el miércoles 25 de noviembre, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) allanó una vivienda en calle 25 de Mayo al 1100.

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El procedimiento se realizó tras la denuncia de tres mujeres que indicaron que sus hijos, todos de 12 años, fueron obligados a ver material pornográfico en la casa de un amigo y a imitar escenas, en presencia del padre de ese menor. La causa se inició por estas denuncias y derivó en el allanamiento de la vivienda del menor y su padre.

Durante el operativo, la PDI detuvo al padre del niño y secuestró dos teléfonos celulares y una computadora. La Fiscalía ordenó medidas para reconstruir los hechos, entre ellas la intervención del equipo de niñez, que entrevistó a los menores tanto en grupo como de forma individual.

Con base en los testimonios y otros elementos recolectados, el jueves 26 de noviembre el hombre fue trasladado a tribunales y ante la jueza Cecilia Labanca fue imputado por la fiscal Vivian Galeano. Se le atribuye el delito de corrupción de menores agravado por haberse cometido mediante amenazas, por la guarda de los niños y porque las víctimas son menores de 13 años.

Tras la imputación, se acordó que el acusado continúe el proceso en libertad, con prohibición de ingresar a Nelson y la obligación de fijar domicilio en Esperanza. Además, deberá presentarse mensualmente en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para acreditar su sometimiento al proceso.

La Fiscalía también solicitó a la escuela donde asisten los menores involucrados que se organicen los turnos para evitar que las víctimas se crucen con el hijo del imputado, quien no es punible.

La investigación continúa a la espera de los resultados de los peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados y la realización de tres cámaras gesell para profundizar las declaraciones de los niños.