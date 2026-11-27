Villa Cañás realizó el cierre anual de los Talleres Deportivos Municipales con una jornada que reunió a más de 200 participantes en el predio del Prado Español. La actividad permitió compartir con la comunidad parte del trabajo realizado por alumnos y profesores a lo largo de 2026.

El encuentro contó con la presencia del intendente Norberto Gizzi, integrantes del gabinete municipal y familiares de los participantes, quienes acompañaron las diferentes demostraciones deportivas y recreativas.

La programación incluyó actividades de vóley en las categorías mayores, intermedio e infantiles, además de equinoterapia, equitación recreativa, ajedrez, newcom, yoga, atletismo, calistenia y boxeo infantil.

Una propuesta deportiva para todas las edades

La muestra también contó con la participación de quienes realizan actividades de educación física en el Taller Protegido y en los Centros Barriales, junto con los integrantes de la Colonia de Verano de adultos mayores de PAMI.

La diversidad de disciplinas permitió reunir en un mismo espacio a vecinos de diferentes edades, con propuestas que abarcaron tanto la práctica deportiva como las actividades recreativas.

Mientras algunas disciplinas estuvieron orientadas al desarrollo de habilidades físicas y al trabajo en equipo, otras estuvieron vinculadas con la recreación, la participación social y la inclusión.

En este marco, la jornada de cierre permitió visibilizar el alcance de las propuestas municipales y el trabajo de los profesores responsables de cada actividad.

El acompañamiento de las familias

Desde la Municipalidad agradecieron a los alumnos y profesores que formaron parte de los talleres durante el año, como así también a los familiares que acompañaron el desarrollo de las actividades.

Según indicaron desde el municipio, estos espacios buscan promover la participación de niños, jóvenes y adultos mediante propuestas deportivas y lúdicas, fomentando valores como el compromiso, el esfuerzo, el respeto y el juego limpio.

La iniciativa también contempla la integración de diferentes sectores de la comunidad mediante actividades adaptadas a distintos grupos etarios.

El encuentro en el Prado Español funcionó como instancia de cierre y exposición del trabajo realizado durante el año, con la participación de los distintos grupos que integran el programa deportivo municipal.

Con más de 200 participantes, la muestra puso fin al ciclo 2026 de los talleres y reunió en una misma jornada a alumnos, docentes y familias de Villa Cañás.