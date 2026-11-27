La Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno de Venado Tuerto continuará este sábado 28 de noviembre con una nueva capacitación en Primeros Auxilios, Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA).

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La actividad se desarrollará a las 17 en el Club Universitario de la ciudad, con un temario que incluirá funciones y responsabilidades del guardavidas, normas y reglamentación del natatorio, seguridad acuática y prevención de accidentes.

Además, se abordarán el reconocimiento de situaciones de emergencia y maniobras básicas de primeros auxilios, RCP y el manejo del DEA. La capacitación estará a cargo de profesionales del área de Salud municipal.

El concejal Carlos Jordán colaboró en la orientación del curso, especialmente en lo referido al rol del guardavidas, en el marco de la próxima temporada estival 2026-2027.

Venado Tuerto es una ciudad cardioprotegida, lo que implica la disponibilidad de desfibriladores y la formación en técnicas de reanimación como medidas preventivas fundamentales para salvar vidas en situaciones donde cada minuto es crucial.

Esta iniciativa se suma a otras acciones municipales destinadas a fortalecer la seguridad y la salud pública en espacios comunitarios y deportivos, especialmente de cara al verano.

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