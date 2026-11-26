El sábado 28 de noviembre, de 14 a 17.30, se realizará en Venado Tuerto un seminario gratuito sobre nutrición deportiva, organizado por el gobierno municipal. La capacitación estará a cargo del especialista Leonardo Ferrareto, quien explicará aspectos vinculados con la alimentación, la hidratación, la suplementación y la recuperación física en deportistas.

Foto: Redes sociales

Ferrareto adelantó que el objetivo principal es ofrecer herramientas basadas en evidencia científica para contrarrestar la gran cantidad de información que circula en redes sociales, muchas veces sin respaldo profesional. Señaló la importancia de distinguir entre recomendaciones de especialistas y contenidos con intereses comerciales o sin fundamento.

El especialista indicó que la alimentación debe adecuarse a los objetivos individuales y al tipo de entrenamiento. Explicó que no es igual la estrategia nutricional para alguien que busca mejorar su composición corporal que para un corredor de maratón o una persona que practica actividad física para mantener su salud.

Durante la charla, Ferrareto también abordará el ayuno intermitente, una práctica que puede ser útil para ciertos objetivos, como la reducción de peso o la optimización corporal, pero que no es adecuada para todos, especialmente para quienes realizan entrenamientos intensos en ayunas.

Sobre los suplementos deportivos, el especialista recomendó que su uso debe evaluarse individualmente. Aclaró que no todos los deportistas requieren suplementos como creatina o proteínas, especialmente quienes entrenan pocas horas por semana. En cambio, para atletas con entrenamientos prolongados y exigentes, la suplementación puede ser necesaria.

En cuanto a la hidratación, Ferrareto explicó que durante la actividad física se pierden no solo líquidos sino también electrolitos como sodio, potasio y magnesio, cuya reposición es fundamental. Diferenció las bebidas deportivas formuladas para este fin de las gaseosas comunes, que no cumplen esa función.

También se referirá a las bebidas y geles energéticos, que resultan prácticos para competencias largas por su fácil transporte y rápida absorción, aunque alimentos como la banana también son recomendados cuando su consumo es viable.

El seminario permitirá profundizar en las estrategias de alimentación antes, durante y después del ejercicio, así como en los mecanismos de recuperación. Ferrareto destacó la importancia de evitar recomendaciones generalizadas y de analizar las necesidades específicas de cada deportista para justificar la incorporación de suplementos.

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