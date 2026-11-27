El viernes 27 de noviembre se llevó a cabo en Venado Tuerto el sorteo de 52 viviendas correspondientes al Plan 5277. La actividad tuvo lugar desde las 8 en la Sala II “José Pedroni” del Centro Cultural Municipal, con la presencia de numerosas familias y autoridades locales y provinciales.

Foto: Redes sociales

El intendente Leonel Chiarella encabezó el acto junto al ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico; la senadora provincial Leticia Di Gregorio; el secretario de Vinculación Regional, Roberto “Tito” Vergé; la directora provincial de Hábitat, Melina Giorgi; y el representante de la Delegación de Vivienda y Urbanismo, Fabián Vernetti, además de concejales y funcionarios.

El sorteo se realizó a través de la Lotería de la Provincia de Santa Fe y fue abierto al público para garantizar la transparencia del proceso. Las familias seleccionadas recibieron con emoción la noticia, que representa un paso importante hacia el acceso a la vivienda propia.

Chiarella destacó la relevancia del evento para la ciudad y agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro, al ministro Enrico y a los equipos provinciales que hicieron posible el proyecto. Por su parte, Enrico explicó que el sorteo constituye una instancia preliminar y que ahora se verificará que los adjudicatarios cumplan con los requisitos para acceder a las viviendas.

El ministro anticipó además que la Provincia planea continuar con nuevos planes habitacionales y aumentar las inversiones en vivienda y hábitat. La senadora Di Gregorio resaltó la importancia que tiene para las familias contar con un hogar propio como base para proyectar el futuro.

Las viviendas sorteadas están ubicadas en el barrio Cayetano Silva, en el sector delimitado por las calles Neuquén, Santiago del Estero, Suipacha y Juan José Paso. El complejo demandó una inversión provincial de 5.262 millones de pesos y contempla unidades de dos y tres dormitorios, con adaptaciones para personas con discapacidad motriz y cupos especiales para fuerzas de seguridad y personas con discapacidad.

Tras el sorteo, la Provincia publicará los listados de titulares y suplentes en su sitio oficial y realizará en diciembre una segunda instancia para asignar la ubicación específica de cada vivienda a las familias adjudicatarias.

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