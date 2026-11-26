La sede del Centro de Veteranos de Guerra de Venado Tuerto, ubicada en la intersección de Saavedra y Piacenza, abrirá sus puertas al público durante las jornadas del viernes 27 y sábado 28 de noviembre, de 20 a 0 horas. La actividad forma parte del programa municipal de la Noche de los Museos 2026 y permitirá a los visitantes conocer de cerca la historia reciente argentina a través del testimonio directo de los excombatientes.

Foto: Redes sociales

José Luis Salina, integrante del Centro, informó que durante ambas noches los veteranos estarán presentes para guiar las visitas, compartir sus experiencias del conflicto bélico de 1982 y mostrar el material histórico que han recuperado y conservado desde la creación de la institución. "Abrimos los dos días de 8 a 12 de la noche y vamos a estar la mayoría de los excombatientes contando nuestra historia mientras les mostramos las cosas", explicó.

El Centro de Veteranos formalizó su estructura y personería jurídica en 2002. Desde entonces, sus miembros, provenientes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Infantería de Marina, comenzaron a reunir recuerdos, réplicas y objetos personales vinculados al servicio en las islas Malvinas. Entre las piezas destacadas se encuentran un camión Mercedes-Benz 1114 utilizado para el transporte de tropas durante la guerra, una cocina de campaña empleada para preparar raciones en las trincheras y una réplica a escala de una pieza de artillería antiaérea.

Salina destacó el apoyo constante del municipio y de la comunidad local, que ha sido fundamental para la adquisición y conservación de estos elementos que forman parte del patrimonio histórico de Venado Tuerto.

Más allá de la Noche de los Museos, el Centro desarrolla una intensa actividad pedagógica durante todo el año. Sus integrantes visitan escuelas e instituciones educativas no solo en Venado Tuerto sino también en localidades de la región como Villada, Firmat, Elortondo, Villa Cañás, María Teresa y Maggiolo. El objetivo es mantener viva la memoria colectiva y acercar a las nuevas generaciones las vivencias de los veteranos mediante charlas y encuentros directos.

"Nosotros no esperamos un 2 de abril; malvinizamos durante todo el año", afirmó Salina, quien resaltó la importancia de representar a los 649 soldados caídos en el conflicto. En este trabajo de transmisión generacional, la Agrupación de Hijos de Veteranos de Guerra cumple un rol activo en la logística y apoyo a las actividades del Centro.

Además de su labor histórica y educativa, el Centro mantiene un compromiso social con la comunidad. Participa en actos públicos ofreciendo chocolate caliente de manera voluntaria, brinda apoyo logístico en emergencias locales y administra un servicio solidario de préstamo gratuito de insumos ortopédicos como camas asistenciales, sillas de ruedas y muletas para quienes los necesiten. Estas acciones se financian a través de una campaña permanente de socios adherentes, sin cobrar por las visitas escolares ni los traslados regionales.

Salina recordó que durante la primera década posterior al conflicto los veteranos sufrieron desatención estatal y social. "Tuvimos 10 años de abandono. Hoy nos sentimos orgullosos de ser veteranos de guerra y del respeto con el que nos reciben en los colegios y en cada lugar al que vamos", concluyó.

La participación en la Noche de los Museos reafirma la misión del Centro de mantener abiertas las puertas de su sede para seguir transmitiendo la historia argentina a través del testimonio de quienes la vivieron.

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