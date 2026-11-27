El viernes 27 de noviembre comenzó en Venado Tuerto el sorteo de 52 viviendas correspondientes al Plan 5277, organizado por el Gobierno de Santa Fe con el apoyo del municipio local.

Foto: Redes sociales

La actividad se inició a las 7.30 en las instalaciones de la Lotería de la Provincia de Santa Fe, con la participación del personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU). El acto fue transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube Obras de Santa Fe y contó con un espacio para público presencial en la sala II «José Pedroni» del Centro Cultural Municipal.

El complejo habitacional está ubicado en el sector delimitado por las calles Neuquén, Santiago del Estero, Suipacha y JJ Paso. Está compuesto por 39 viviendas de tres dormitorios, incluyendo tres adaptadas para personas con discapacidad motriz, y 10 unidades compactas de dos dormitorios.

Además, el sorteo contempló cupos especiales reservados para integrantes de las Fuerzas de Seguridad y personas con discapacidad, conforme a la normativa provincial vigente.

Según informó el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, a cargo de Lisandro Enrico, el padrón definitivo incluye cerca de 2.800 vecinos aptos para participar.

En esta primera etapa se definieron los 52 adjudicatarios titulares y sus suplentes. Las listas completas serán publicadas en el sitio web oficial de la provincia. En diciembre se realizará una segunda instancia para asignar la ubicación exacta de cada vivienda dentro del barrio.

Este sorteo forma parte de las políticas provinciales para ampliar el acceso a la vivienda en Venado Tuerto y otras localidades de Santa Fe.

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