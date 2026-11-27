El jueves 26 de noviembre, la Secretaría de Control Urbano y la Dirección de Seguridad Alimentaria de Venado Tuerto, con apoyo de la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe, realizaron un operativo de inspección a transportes de alimentos en las rutas nacionales 8 y 33, a la altura de la intersección con calle Huhn.

Foto: Redes sociales

Durante el control, se solicitó a los conductores la documentación correspondiente, como certificados UTA y Senasa, carnets de manipulación de alimentos y papeles que acrediten la mercadería transportada. Además, a los camiones que trasladaban alimentos refrigerados o congelados se les tomó la temperatura para verificar el correcto mantenimiento de la cadena de frío.

En los casos en que los vehículos no contaban con sistemas de refrigeración, se reforzó la revisión de las fechas de elaboración y vencimiento de los productos, comprobando que estos datos estuvieran visibles en los rótulos.

Según indicaron desde la Secretaría de Control Urbano, estos operativos buscan fortalecer y complementar los controles habituales que se realizan dentro del ejido urbano, extendiendo la vigilancia a los accesos y egresos de la ciudad por las rutas nacionales 8 y 33.

La Policía de Seguridad Vial colaboró en la logística y seguridad del procedimiento, que se enmarca en las políticas locales para garantizar la seguridad alimentaria y el cumplimiento de normativas vigentes en el transporte de productos comestibles.

Desde las áreas involucradas señalaron que continuarán con este tipo de inspecciones de manera periódica para prevenir irregularidades y proteger a los consumidores.

El operativo se suma a otras acciones de control y fiscalización que se desarrollan en la región para mejorar la calidad y seguridad de los alimentos que circulan en el mercado local y regional.

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