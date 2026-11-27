Dos personas quedaron en prisión preventiva este viernes 27 de noviembre en Venado Tuerto, luego de una audiencia imputativa y cautelar en la que se analizaron dos hechos delictivos registrados durante los últimos meses en la ciudad.

La medida alcanzó a dos personas identificadas por sus iniciales como N. G. y F. K., quienes habían sido detenidas el miércoles 25 de noviembre en el marco de distintos procedimientos vinculados con la causa.

Durante la audiencia, la fiscal Mayra Vuletic, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), presentó los elementos probatorios reunidos durante la investigación y expuso los fundamentos del pedido de prisión preventiva.

El robo de una bicicleta y las posteriores amenazas

El primero de los episodios investigados ocurrió en agosto de este año, cuando un hombre que se desplazaba en bicicleta fue interceptado por N. G. y su pareja.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el imputado habría amenazado al ciclista con un arma blanca y lo habría agredido físicamente, mientras la mujer se apoderaba del rodado.

La investigación también contempla una serie de amenazas que habría recibido posteriormente el damnificado. De acuerdo con la acusación, estas acciones habrían tenido como finalidad que la víctima desistiera de la denuncia presentada ante las autoridades.

Una segunda denuncia en octubre

El otro episodio ocurrió en octubre, cuando un hombre fue abordado al salir de su vivienda.

De acuerdo con los elementos expuestos durante la audiencia, una mujer habría sustraído una riñonera que se encontraba dentro de la camioneta del damnificado. En esas circunstancias, un hombre que intervino en el hecho habría agredido a la víctima con golpes de puño.

Entre las pertenencias denunciadas como sustraídas se encontraban dinero en efectivo y documentación personal.

La investigación judicial

Para avanzar en el esclarecimiento de ambos episodios, la Fiscalía reunió denuncias, ampliaciones de declaraciones, entrevistas a los damnificados, actuaciones policiales y otras diligencias destinadas a corroborar los hechos.

En este marco, el pasado miércoles se concretaron los procedimientos que permitieron detener a las dos personas investigadas y ponerlas a disposición de la Justicia.

Tras la presentación de los argumentos de la Fiscalía, se resolvió aplicar la prisión preventiva a ambos imputados mientras continúa el proceso penal.

La información difundida no precisa el plazo establecido para la medida cautelar ni detalla los argumentos presentados por las defensas.

La prisión preventiva no constituye una condena y las personas imputadas conservan la presunción de inocencia. La investigación continuará bajo la dirección del Ministerio Público de la Acusación, que deberá avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales.